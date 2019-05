Descoperire SOCANTA: Cocaina in crevetii de apa dulce

creveti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cercetatorii au descoperit cocaina in crevetii de apa dulce din raurile din Suffolk, comitat situat pe coasta estica a Angliei, relateaza astazi agentia Xinhua. O echipa de oameni de stiinta de la King's College London si Universitatea Suffolk a testat cincisprezece locatii diferite din cinci bazine hidrografice din Suffolk. In urma studiului s-a demonstrat ca a fost identificata cocaina in fiecare dintre mostrele de creveti, dar si alte substante chimice din pesticide ilegale. Ritmul "inspaimantator" al topirii ghetarilor. Cum aratau masuratorile din 1972 Scopul cercetarii, publicata in jurnalul stiintific Environment International, a fost acela de a analiza modul in care expunerea la micropol ...