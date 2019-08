Descoperire socanta in curtea lui Gheorghe Dinca. Avocat: ”Poate sa fie un fel de cimitir”

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a dat miercuri noi informatii socante despre ceea ce a u gasit anchetatorii in curtea lui Gheorghe Dinca.

Avocatul a povestit jurnalistilor ca in curtea criminalului din Caracal sunt foarte multe tuneluri, grote sau gropi betonate.

In opinia sa, anchetatorii ar putea gasi acolo posibile ramasite umane ale altor victime, astfel ca toate acele asa zise catacombe ar putea fi ”un fel de cimitir”.

Avocat Tonel Pop: ”Exista tuneluri, exista tot felul de foraje, puturi infundate, puturi care nu sunt neaparat infundate, grote si tot felul de betoane peste aceste lucruri, fara rost, adica nu exista turnat beton in sensul de a pune fundatie, a face ceva ..

Din punctul meu de vedere, eu cred, cred ca aici poate sa fie un fel de cimitir, si la propriu si la figurat, al istoriei lui indelungate in domeniul crimelor, si dupa aceea cred ca nu a mai avut loc pe aici si a inceput sa le mai si arda, sa le mai imprastie si prin paduri si prin alte locuri.”

Reporter: Suspectul a dat explicatii cu privire la aceste grote, cum le spuneti, zone acoperite cu beton?

Avocat Tonel Pop: ”Eu am cerut in mod expres asta si in scris si verbal procurorilor, intr-adevar, de a explica, am spus, domne, daca ne apucam sa sapam, costa foarte mult sa spargi astfel de betoane, mai ales ca nu construim nimic, si darimam, ci macar sa ne spuna, daca tot sapam, sa nu sapam aiurea. A ramas in discutie. E clar ca e atipic totul.”

Reporter: Exista premise ca s-ar mai gasi si alte urme?

Avocat Tonel Pop: ”Bineinteles, asa cum v-am spus, din pereti, din tencuiala, din pamant, din acele incaperi pe care le are el construite, din grote, miroase numai a cadavru. Totul!”

