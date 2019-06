Descoperire surprinzatoare in Groapa Marianelor. Ce ascunde cel mai adanc loc de pe planeta - VIDEO

Groapa Marianelor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zona din vestul Oceanului Pacific unde a fost facuta cercetarea se afla la mare departare de uscat si este foarte saraca in nutrienti. O echipa de cercetatori din China aflata la bordul unui vas de cercetare a fotografiat marti mai multe ''gradini subacvatice'', in care abunda corali multicolori si bureti, pe un munte submarin din Groapa Marianelor. Gradinile de corali au fost descoperite pe creasta estica a muntelui submarin, in sudul regiunii numite Groapa Marianelor, cel mai adanc punct de pe suprafata Pamantului. Descoperirea a fost realizata cu ajutorul unui vehicul operat de la distanta (ROV). In inregistrarile video transmise, oamenii de stiinta au putut observa initial o gr ...