Descoperire uluitoare sub cea mai veche biserica a Hunedoarei. Ce au scos la lumina arheologii

Specialistii care au efectuat sapaturile arheologice in Biserica medievala „Sfantul Nicolae" din Hunedoara au scos la iveala un monument unic, vechi de aproape doua milenii. Un monument din marmura, care dateaza cel mai probabil din secolul I d. Hr., a fost scos la iveala de arheologi, in urma sapaturilor ce preced studiul arhitectural pentru reabilitarea Bisericii ortodoxe „Sfantul Nicolae" din Hunedoara. „Am gasit tot soiul de obiecte, dar acesta este prima piatra pe care o descoperim in cadrul sapaturilor. Mai multe informatii nu avem deocamdata, dar presupunem ca este vorba despre o piesa dintr-o fantanita", a declarat dr. Delia Tatu, potrivit hunedoaralibera.ro.