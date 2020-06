Descoperirea neregulilor de la PSD de catre AEP a dus la reapariția 'misterioasa' a banilor in conturi - Declarația unui martor esențial al DNA la instanța

Instanța supremă a reluat, joi, audierile în dosarul de mare corupție al fostului trezorier al PSD Mircea Drăghici, care este judecat pentru fapte de corupție privind folosirea fondurilor partidului în interes personal.

Unul dintre martorii esențiali ai DNA, unul dintre membrii echipei Autorității Electorale Permanente (AEP) care a efectuat controlul de fond și inopinat din 2019 la PSD, Silviu Eugen Vrajitoru, a povestit judecătorilor toate neregulile depistate și care au atras cu sine reacțiile lui Mircea Drăghici.

„În timpul controlului am constatat mai multe nereguli. Au fost probleme la extrasele de cont. Au fost scoase sume de bani din fondul public si au fost introduse în casă unde s-a amestecat subvenția cu activitatea partidului.



De aici am pierdut urma banilor drept subvenții și dacă au fost folosite corect”, a explicat martorul judecătorilor.



Totodată am constatat că au fost achitate sume de bani către anumite persoane din partid conform unor bonuri fiscale sumele fiind achitate cu carduri persoanele.

Am constatat că din casa au fost achitate sume de bani către un avocat ...ce nu reprezenta formațiunea politică ci interesul lui Drăghici și al soției acestuia.

De asemenea in 2017 a fost achiziționat în autoturism mercedes cu 320.000 de lei. Azi a fost cumpărat iar în opt zile a fost vândut către soția lui Drăghici in rate, este exemplu de neregulă clară pe care îl pot da. În cursul lui 2017 nu s-au achitat ratele conform contractului.

Am observat ca Drăghici a mai avut afaceri printr-o firma prin care furniza publicitate presei. Am cerut documente ce sa ateste realitatea serviciului.

Am avut dubii foarte mari și nu am primit nimic. Ni s-a spus că primim documentele de Crăciun, apoi că în ianuarie.

În ianuarie când am revenit nu era niciun document unde se spusese ca s-a mutat camera pentru noi unde trebuia să facem verificarea documentelor ce trebuiau puse la dispoziție”, a mai explicat martorul.

Este de amintit că Mircea Drăghici a fost trimis în judecată de DNA anterior acestui dosar alături de alți 40 de primari pentru presupuse fapte de corupție.

Totodată și soția fostului trezorier al PSD, Georgiana Drăghici este judecată pentru fapte de corupție la Curtea de Apel București, procesul acesteia fiind aproape de final la momentul difuzării acestei știri.

Visul unui „președinte” care n-a mai fost

Martorul Vrăjitoru a vorbit și despre o serie de afirmații ale lui Drăghici făcute fără perdea față de echipa venită în control.

„Abordarea lui Drăghici a fost ca el va fi noul președinte al afp. Ca i s-a propus de colegi si ca el dorește să ia foarte serios in calcul propunerea.

Față de domnul Rada care era șeful echipei noastre de control Drăghici i-a spus sa vorbească cu noi legat de nota de relații prin care am cerut documentele enumerate.

Drăghici a spus atunci că nu se aștepta și nu credea vreodată ca AEP ii va trimite o asemenea notă. Se aștepta să nu îi cerem vreodată astfel de documente suplimentare.

Cand am început sa verificăm anul 2018 am constatat că au fost sume de bani virate din contul bancar unde sunt sume provenite din fonduri publice in casa partidului. De acolo nu am putut să verificăm destinația corectă a celor fonduri.

Am găsit firme ale Georgianei Drăghici ce aveau contracte cu PSD. Pentru aceste relații am cerut documente justificative ce sa ateste veridicitatea serviciilor prestate. Nu am primit niciun răspuns.

Am constatat că PSD a închiriat o vilă, casă, iar chiria a fost achitată în aproximativ 5 luni de zile. Extrasele de cont au arătat că imediat după debutul controlul AEP această sumă a fost virată înapoi de către PSD.

Din partea PSD singura presiune e cea relatată. După încheierea controlului au existat alte presiuni din partea AEP-ului”, a continuat martorul.

Mișcări tectonice în AEP după control la PSD

„Cand eu și colega Dincă am făcut nota ce a a fost dată directorului Toma Costreie au început presiunile. S-a schimbat președintele AEP. Barbu a fost înlocuit cu Mitulețu.

Mitulețu l-a numit director general pe Rada in locul lui Costreie. Costreie nu a semnat nota către DNA. Au început la birou certurile urmare cărora eu și doamna Dincă am fost mutați. Ea la Ilfov iar eu la Brașov.

Cand echipa avea doar trei membri a venit Drăghici și l-a invitat pe Rada la el in birou unde au discutat, zic, 30 de min si apoi mi-a spus că Drăghici ne roagă să finalizăm controlul cat mai repede ca sa poată sa arate ca activitatea partidului este curată.

Nu am avut neapărat o reacție. Am efectuat controlul așa cum am făcut la toate partidele.

În cazul controlului la PSD niciun document nu a fost preluat sau fotocopiat. Martora Matei a spus că domnul Drăghici nu mai dorește să facem fotocopii xerox și că ce documente ne interesează vor fi date de PSD la sfârșitul controlului. Am putut să văd doar câteva documente”, a vorbit liber martorul.

Interpelat de avocații lui Drăghici, Alexandru Morărescu și Florin Șurghie, martorul a explicat că nu s-a simțit amenințat sau presat efectiv de afirmațiile lui Drăghici privind propunerea de a prelua șefia AEP și presupusa susținere a PSD, dar că starea de fapt ulterioară marcată de schimbari de șefi și dergradarea lor din posturile avute în AEP indică faptul că ele au fost reale.

Pregătiri de audiere

Instanța a anunțat la finalul termenului de joi că procesul continuă în 25 iunie, dată la care vor fi audiați ultimii martori ai acuzării, respectiv, patru persoane, și totodată și Mircea Drăghici.

Instanța i-a pus în vedere fostului trezorier să vină pregătit la instanță pentru a da declarația în fața judecătorilor.