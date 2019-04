Descoperirea uimitoare despre centrul Pamantului. Ce au gasit cercetatorii

Centrul Pamantului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Diamantele sunt extrem de scumpe, dar s-ar parea ca nu sunt totusi atat de rare. Cercetatorii au descoperit sub Pamant aproximativ un cvadralion de diamante. Cu ajutorul ultrasunetelor, oamenii de stiinta au descoperit o gramada de diamante sub suprafata Pamantului. Echipa de cercetare din spatele descoperirii a fost cuprinsa din oameni de la Massachusetts Institute of Technology, Harvard si University of California at Berkeley, printre alte institutii de top. „Asta arata ca diamantul poate ca nu este un material exotic, dar [din punct de vedere geologic] este relativ comun”, a explicat cercetatorul Ulrich Faul, de la Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences din cadrul M ...