Descoperiri SOCANTE in curtea lui Gheorghe Dinca

gheorghe dinca 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea lui Gheorghe Dinca pare un adevarat cimitir. Dupa ce ieri au gasit fragmente osoase, care ar fi umane, astazi anchetatorii au gasit noi fragmente osoase, dar inca nu se stie daca sunt de om sau nu. Detalii BOMBA in cazul Gheorghe Dinca: Inca cinci fete disparute corespund profilului criminalului Toate aceste fragmente osoase vor fi trimise in laborator pentru a fi testate si comparate cu ADN-ul Luizei si Alexandrei. Tot in cursul acestei zile, anchetatorii cerceteaza cu atentie materialul extras din telefoanele, laptopul si aparatul de fotografiat al lui Gheorghe Dinca. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...