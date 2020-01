Desenele animate create de japonezul Miyazaki, disponibile pe Netflix

Netflix va difuza pe mai multe continente capodoperele creatorului japonez Hayao Miyazaki, precum "Spirited Away", "Princess Mononoke" şi "My Neighbor Totoro", potrivit AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Grupul american a anunţat, într-un comunicat, că a semnat un acord care îi permite acces la catalogul de 21 de filme ale Studio Ghibli, pe care le va difuza din 1 februarie în ţări în care este activ, cu excepţia a trei teritorii: Statele Unite, Canada şi Japonia. Un anunţ care corespunde, potrivit Netflix, unei voinţe "de a dezvolta oferta sa excepţională de filme de animaţie". "Decizia noastră de a difuza filmele din catalog în variantă streaming corespunde unei cereri din partea fanilor noştri. Sperăm ca această iniţiativă să le permită numeroşilor spectatori din lume să descopere universul Studioului Ghibli", a explicat într-un comunicat al Netflix Toshio Suzuki, producător la Studio Ghibli. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Aceste filme includ opere-cult precum "Spirited Away" (parcursul oniric al unei fetiţe care pătrunde într-un univers fantastic populat de spirite), sau "Princess Mononoke" (povestea unei prinţese crescute de o lupoaică), care îmbină imaginarul tradiţiilor japoneze cu teme contemporane precum ecologia şi antimilitarismul. Cele 21 de filme de animaţie vor fi online până la 1 aprilie. Acest acord permite Studioului Ghibli să completeze difuzarea internaţională a catalogului său de streaming, după ce a semnat un acord la sfârşitul lui 2019, care acoperă teritoriul Statelor Unite, cu serviciul HBO Max al grupului W ...