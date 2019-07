Desi e eleva de liceu, fiica Adrianei Iliescu are o varsta surprinzatoare! Cati ani are, de fapt, Eliza

Multi ar ptuea sa fie surprinsi odata ce afla ce varsta are, de fapt, Eliza, fiica Adrianei Iliescu. Copila se afla acum in primul ei an de liceu, insa la o varsta atipica.

Eliza Iliescu a fost data la scoala mai devreme, iar acest lucru se reflecta in faptul ca este mai mica decat un elev de liceu obisnuit. Pentru admiterea in clasa intai, fiica Adrianei Iliescu a dat doua testari: una de cunostinte, iar alta psihologica.

Prim urmare, Eliza are in prezent 13 ani, situandu-se la o diferenta de varsta de aproximativ doi ani intre aceasta si colege. Acest lucru se reflecta si fizic, fiica Adrianei Iliescu fiind mult mai scunda decat fetele din clasa ei.

Chiar daca Eliza s-a descurcat foarte bine la scoala, in primii ani, rezultatele ei de la Evaluarea Nationala nu au fost prea bune. Asa se face ca fiica Adrianei Iliescu nu a reusit sa intre la un liceu de elita, chiar daca spera la acest lucru.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.