Desi Klaus Iohannis nu a vrut sa ii dezvaluie identitatea s-a aflat numele oficialului roman ucis in Afganistan

Romanul de 43 de ani ucis in atentatul terorist de la ambasada Romaniei la Kabul (Afghanistan) este originar din localitatea ialomiteana Fierbinti, potrivit Adevarul. Vasile Raduna a plecat din tara in luna aprilie a acestui an, cu o zi inainte ca tatal lui sa fie inmormantat. Primarul localitatii Fierbinti, Dobrica Parvu, a povestit despre prietenul sau din copilarie. El spune despre Sile, asa cum il stia toata lumea pe militarul roman, ca era un om de toata isprava. Viorica Dancila, dupa moartea militarului roman in atacul din Afganistan: Este inca o tragedie, un eveniment cumplit care ne indurereaza "Ce sa va spun? E o nenorocire imensa. Are o fetita in varsta de 9 ani, a ramas orfana de tata. ...