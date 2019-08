Desi suferind inca dupa recenta accidentare, Simona Halep a iesit invingatoare in primul meci din turneul de la Cincinnati. Vezi declaratia Simonei dupa calificarea in optimi

„A fost un meci foarte, foarte greu. Lovește mingea foarte puternic, dar nu am renunțat. Am vrut să alerg pentru fiecare minge și mă bucur că am reușit să câștig. Din punct de vedere mental, a fost foarte dificil din cauza accidentării suferite săptămâna trecută. Am avut dureri, nu mi-a fost ușor să îmi găsesc ritmul. Ea e foarte puternică. În setul doi, am simțit că pot fi peste ea și am decis să schimb puțin jocul. Vă mulțumesc tuturor, este o plăcere să joc aici și sper să rămân aici până la finalul turneului”, a spus Simona Halep, la finalul meciului contra rusoaicei Ekaterina Alexandrova.