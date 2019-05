Cum poti incetini scurgerea timpului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Poti incetini scurgerea timpului? Nu ti se pare si tie ca timpul parca zboara? Acum e luni, acum e vineri, acum e Paste – acum Craciun… Dar iti aduci aminte ca, atunci cand erai copil, vacanta de vara ti se parea prea scurta, iar ora de matematica prea lunga? Desi suna incredibil, afla ca poti incetini scurgerea timpului De unde vin perceptiile acestea atat de diferite asupra timpului? Psihologii explica faptul ca resimtim lucrurile in acest fel pentru ca experienta noastra in privinta perceptiei timpului este flexibila. In unele situatii el parca… zboara, iar in altele parca „sta pe loc'. Daca vom intelege mai bine procesele psihologice care s ...