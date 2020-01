Desi toti magistratii Inaltei Curti sunt specializati in judecarea proceselor de coruptie, sefii ICCJ infiinteaza 9 completuri specializate

Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis functionarea, in anul 2020, a 9 completuri specializate, in compunere de 3 judecatori, in materia infractiunilor prevazute de dispozitiile Legii nr. 78/2000 de sanctionare a faptelor de coruptie.