Despagubirea primita de un barbat nevinovat, care a stat 45 de ani in inchisoare. Reactia sa

Un american care a petrecut 45 de ani in inchisoare pentru o crima pe care nu o comisese va primi 1,5 milioane de dolari drept despagubire pentru eroarea judiciara suferita, au anuntat autoritatile statului Michigan, din nord-estul SUA. Richard Phillips, un afro-american acum in varsta de 73 de ani, a fost condamnat la inchisoare pe viata in 1972 pentru crima de care s-a declarat mereu nevinovat. Justitia a fost insa convinsa de vinovatia lui in urma unei marturii ce s-a dovedit mincinoasa. Phillips a fost eliberat in 2018 dupa interventia unui program al Universitatii din Michigan, Innocence Clinic, dedicat indreptarii erorilor judiciare. Innocence Clinic afirma ca niciun alt condamnat pe nedrept ...