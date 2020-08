Despagubiri uriașe pentru locuitorii din Michigan, alimentați de autoritați cu apa contaminata cu plumb

Statul Michigan a ajuns la o înțelegere pentru a plăti aproximativ 600 de milioane de dolari victimelor crizei de apă Flint, scriu trei ziare americane, citând surse neidentificate. Acordul va fi anunțat săptămâna aceasta, au declarat sursele pentru New York Times, Washington Post și Wall Street Journal. Cea mai mare parte a sumei va fi […] The post Despăgubiri uriașe pentru locuitorii din Michigan, alimentați de autorități cu apă contaminată cu plumb appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.