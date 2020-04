DESPARȚIREA anului in tenisul romanesc: Cea mai frumoasa jucatoare a fost parasita de afaceristul cu 14 ani mai in varsta

Cea mai frumoasă jucătoare de tenis din România s-a despărțit, în plină perioadă de autoizolare, de iubitul afacerist! Ana Bogdan, ajunsă la 27 de ani și pe locul 92 în topul mondial, a rupt logodna cu afaceristul cu 17 ani mai bătrân decât ea, Norris Măgeanu (44 de ani), președintele Federației Române de Automobilism Sportiv, după o relație de trei ani.

Norris Măgeanu are o fată de 16 ani, dintr-o relație cu prezentatoarea tv Corina Dănilă, a explicat de ce s-a despărțit de Ana Bogdan.

„Mersul împreună la turnee ne-a distrus relația. Am stat trei ani non-stop împreună. Acasă, la antrenamente. Non-stop. Am trăit împreună meciurile, emoțiile din meciuri, emoțiile de după meciuri. Am discutat și ca iubiți, dar și ca prieteni. E greu ca o relație de iubire să funcționeze când ești «de toate». La început, eram mândru că reușiserăm să facem asta, dar iată că nici nouă nu prea ne-a ieșit. E o chestie sensibilă.

E important ca sportivul să fie în timpul competiției cu persoane care nu sunt implicate emoțional și care sunt acolo pentru a face ceea ce e de făcut.

Consider cu tărie că nu părinții trebuie să meargă cu sportivii la întreceri sportive. Nu părinții, nu iubiții, nu soții”, a declarat Norris Măgeanu pentru gsp.ro.

Ana Bogdan a renunțat la inelul de logodnă pe care îl purta chiar și în timpul meciurilor de tenis și și-a șters de pe conturile de socializare toate fotografiile cu fostul iubit.

În același timp, Norris Măgeanu și-a actualizat statusul de pe rețelele de socializare: a trecut de la "într-o relație" la "singur".

