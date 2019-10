Despre artistul antreprenor. Irina Andriesei va veni la BZI LIVE sa discute despre meseria de designer de produs dar si despre clubul de arta pe care l-a infiintat - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 8 octombrie, de la ora 11:00, invitatul emisiunii BZI LIVE in maratonul de promovare a tinerilor artisti ieseni este Irina Andriesei, o tanara designer si antreprenor din Iasi. Irina este designer de produs, dar are si propriul business, un club de arta vizuala, clubul "Drag de Arta". Vom discuta despre ce inseamna designer de produs, ce deschideri iti ofera aceasta specializare, despre initiativa de a-si infiinta un club de arta, despre pictura ca terapie dar si despre investitie versus castig. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari o pot face la rubrica de comentarii, pe www.bzi.ro sau in direct, accesand http://www.facebook.com/cotidianul.bzi. Emisiunile BZI LI ...