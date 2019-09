Despre artistul complet. La BZI LIVE va veni in PREMIERa Stefan Chidiu, un artist vizual iesean. Stefan va discuta despre traiectoria sa in arta, despre tarile in care a fost si cum a vazut transformarile artei de la cultura la cultura

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 23 septembrie 2019 de la ora 11:00, invitatul emisiunii BZI LIVE este Stefan George Chidiu un tanar artist vizual din Iasi. Stefan a copilarit in Italia timp de mai multi ani, loc in care a descoperit pasiunea pentru arta, iar acum locuieste in Londra. Ii place sa experimenteze noi locuri, noi civilizatii si noi mentalitati, pentru a sustrage tot ceea ce-i este necesar atat in dezvoltarea personala cat si in cea profesionala. A invatat cu un bun autodidact sa cante la diverse instrumente, sa deseneze dar sa si tatueze. Crede in artistul complet si este in continua cautare sa se dezvolte din punct de vedere artistic, sa cunoasca toate laturile artei. Discutam despre perspectiva artistului complet ...