Despre artistul de talie internationala. Martiniana Antonie va discuta la BZI LIVE despre cariera sa in continua ascensiune dar si despre proiectele internationale in care este implicata - LIVE VIDEO

Marti, incepand cu ora 11:00, invitatul emisiunii BZI LIVE, va fi Martiniana Antonie, o tanara ieseanca in varsta de 25 de ani. In prezent face parte din distributiile spectacolelor de opera, de la Opera Teatrului National din Mannheim, Germania. De-a lungul carierei sale, s-a remarcat prin diverse concursuri sustinute la nivel national dar si international. A decis la o varsta frageda sa paraseasca Romania, pentru a lupta pentru visul ei. Astazi, este una dintre cele mai bune interprete din Opera Teatrului National din Germania. Vom discuta despre secretele succesului, despre motivele care au determinat-o sa paraseasca tara natala dar si despre pasii pe care i-a urmat pentru a ajunge in pozitia de ar ...