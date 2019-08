Despre artistul insetat de succes. Diana Urdes va veni la BZI LIVE sa vorbeasca despre secretele succesului in propulsarea artistului. La o varsta frageda a cucerit pana si pe cei mai iscusiti ascultatori

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 28 august, de la ora 11:00, invitatul emisiunii BZI LIVE este Diana Maria Urdes, o tanara artista ieseana. Diana este profesor de canto si vocalist intr-un music band de renume din Iasi. Vom discuta despre infiintarea propriei scoli de muzica, despre colaborarile pe care le-a avut de-a lungul carierei sale, despre secretele succesului in cariera in care activeaza dar si despre importanta studiilor superioare in dezvoltarea carierei artistice. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari o pot face la rubrica de comentarii, accesand www.bzi.ro sau in direct, pe facebook. Emisiunile BZI LIVE au un real succes, fiecare productie media strangand zeci de mii de vizualizari! Ai ratat una din emis ...