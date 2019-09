Despre artistul la inceput de cariera. Andreea Vrinceanu, o tanara cantareata ieseana va veni la BZI live sa discute despre activitatea sa profesionala dar si despre situatia artistului la inceput de cariera - LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni 16 septembrie 2019, de la ora 11:00, invitatul emisiunii BZI LIVE in maratonul de promovare a tinerilor artisti ieseni, este Andreea Vrînceanu, o tanara ieseanca la inceput de cariera artistica. Andreea a absolvit Scoala Populara de Arte din Iasi si lucreaza in prezent, la consolidarea unei cariere in muzica. Discutam despre sansele de promovare ale artistului din provincie, despre investitii versus castig, dar si despre importanta imaginii artistului. Ce se vinde ? Ce se cauta ? Cum ne formam stilul muzical ? Toti cei care au intrebari legate de aceasta tema le pot adresa la rubrica de comentarii, accesand www.bzi.ro sau in direct, pe http://www.facebook.com/cotidianul.bzi. Emisiunile BZI LIVE au ...