Despre artistul la inceput de cariera. Monica Taraboi va veni la BZI LIVE sa vorbeasca despre muzica si zbor

Luni, 26 august de la ora 11:00, invitatul emisiunii BZI LIVE este Monica Taraboi, o tanara ieseanca in varsta de 23 de ani. Monica a cochetat cu muzica din copilarie, dar nu demult a decis sa faca din asta o cariera. In prezent este stewardesa la o companie cunoscuta de zbor si se focuseaza si pe cariera artistica. Vom discuta despre situatia artistului la inceput de cariera, despre orele lungi de zbor si repetii, despre ambitii si idealuri. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari o pot face folosind rubrica de comentarii, pe www.bzi.ro sau in direct, accesand pagina de . Emisiunile BZI LIVE au un real succes, fiecare productie media strangand zeci de mii de vizualizari! Ai ratat una di ...