Despre asa ceva se vorbeste doar in soapta. O emisiune exploziva la BZI LIVE. Parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi va face dezvaluiri uluitoare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 23 mai 2019, de la ora 12.30, in studioul BZI LIVE o emisiune religioasa cum nu a mai fost pana acum. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman este parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi care nu mai are nevoie de nicio prezentare fiind unul dintre cei mai apreciati si iubiti duhovnici din Romania. De aceasta data, parintele Calistrat va vorbi despre Sfanta Liturghie: Ce este Sfanta Liturghie? Ce se intampla atunci cand preotul savarseste Sfanta Liturghie? Ce se intampla in Altar cand preotul savarseste Sfanta Liturghie? Toti cei care doresc sa adreseze intrebari parintelui Caistra Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi o pot face la rubrica de comentarii, pe www.bzi.ro sau folosind pagina de . ...