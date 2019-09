Despre cea mai veche sarbatoare ortodoxa la BZI LIVE cu parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Din nou, impreuna cu parintele Calistrat Chifan, in studioul BZI LIVE. O noua zi de joi, o noua emisiune cu unul dintre cei mai cautati duhovnici din Romania. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman este parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi. Astfel, joi, 12 septembrie 2019, de la ora 12.30, puteti sa-l urmariti pe marele duhovnic, in direct la BZI LIVE. Parintele Calistrat va vorbi despre Inaltarea Sfintei Cruci, cea mai veche si cea mai importanta dintre sarbatorile crestine inchinate cinstirii crucii lui Iisus. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi o pot face la rubrica de comentarii, pe www.bzi.ro sau in d ...