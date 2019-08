Despre cel mai asteptat eveniment sportiv al anului, in direct la BZI! - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, incepand cu ora 11.00, in studioul BZI LIVE va avea loc o noua editie de interes, dedicata celor care iubesc sportul. De data aceasta, moderatorul Cristian Hitruc ii va avea alaturi pe Dan Codreanu, manager Raliul Iasului si pe Dan Avatajitei, director de marketing Raliul Iasului. Timp de aproximativ o ora, in studioul nostru se va discuta despre evenimentul spectaculos care va fi gazduit la Iasi in perioada 5-7 septembrie 2019. Raliul Iasului a devenit, in ultimii ani, un simbol pentru orasul nostru si se bucura de un real succes. Toti cei care doresc sa le adreseze intrebari celor doi invitati o pot face folosind rubrica de comentarii, pe www.bzi.ro sau in direct, accesand pagina de . Emisiun ...