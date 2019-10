Despre dans. Una dintre cele mai bune dansatoare din Iasi, Ariana Simion va veni la BZI LIVE sa discute despre posibilitatile de a-ti castiga idependenta financiara prin dans - LIVE VIDEO

ARIANA SIMION google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 7 octombrie, de la ora 11:00, invitatul emisiunii BZI LIVE este Ariana Simion, o tanara dansatoare ieseanca. Ariana este dansator al trupei The Sky si profesor de dans pentru copii si adolescenti. Aceasta va discuta despre situatia actuala a dansatorului iesean, despre experienta profesionala, despre numarul in crestere al parintilor care aleg sa plateasca cursuri de dans pentru copiii lor, dar si despre investitie versus castig. Poti crea din dans un business de succes? Care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmam? Toti cei care doresc sa adreseze intrebari o pot face la rubrica de comentarii, pe www.bzi.ro sau in direct, accesand http://www.facebook.com/cotidianul.bzi. Emisiunile B ...