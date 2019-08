Despre domeniile care ne influenteaza viata si alimentatia, alaturi de doi valorosi universitari, intr-o speciala productie BZI LIVE

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 15 august 2019, incepand cu ora 15.00 in Platoul emisiunii BZI LIVE este programata o productie riguroasa, constructiva si spectaculoasa din perspectiva cercetarii in Natura si pe varii segmente din aceasta perspectiva alaturi de doi tinerii valorosi, implicati si pasionati ai Universitatii Alexandru Ioan Cuza ()UAIC din Iasi. Acestia coordoneaza doua importante, unice si aparte statiuni de cercetare ale tarii care au o implicatie directa asupra ALIMENTATIEI si NATURII din Romania. Astfel, dezbaterea va scoate in prim-plan detalii din ceea ce realizeaza in statiuni, proiectele pe care le au in derulare si pe cele pe care intentioneaza sa le puna in practica. Totul alaturi de conf. univ. dr. Ioan- ...