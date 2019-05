Despre importanta Ingerului pazitor cu parintele Calistrat Chifan intr-o noua emisiune la BZI LIVE - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 9 mai 2019, de la ora 12.30, o noua emisiune religioasa in studioul BZI LIVE. Ca de obicei, in fiecare joi, la aceasta ora in studiou este prezent parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi, unul dintre marii duhovnici din Romania. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman va vorbi despre importanta Ingerului pazitor care a fost dat de catre Dumnezeu in momentul Botezului. Persoanele interesate pot adresa intrebari parintelui Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi, unul dintre cei mai indragiti duhovnici din Romania, accesand pagina de BZI si pagina de internet www.bzi.ro Emisiunile BZI LIVE inregistreaza un real succes, fiecare editie in parte numarand zeci de mi ...