Despre Inaltarea Domnului, in studioul BZI LIVE, cu parintele Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni din Iasi - LIVE VIDEO

Joi, 6 iunie 2019, zi de mare sarbatoare crestina: Inaltarea Domnului. Emisiunea BZI LIVE de la ora 12.30 este dedicata acestei mari sarbatori Inaltarea la cer a Domnului Iisus Hristos, dupa 40 de zile de la Invierea Domnului. Invitatul din platou este parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi, prezenta constanta in studioul BZI LIVE in fiecare joi de la ora 12.30. Invitatul moderatorului Cristian Hitruc va vorbi despre aceasta mare sarbatoare, Inaltarea Domnului Iisus Hristos. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari parintelui Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi, unul dintre cei mai iubiti si apreciati duhovnici din Romania, o pot face la rubrica de co ...