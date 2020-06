Despre liberalismul fricii si alienare

Cred ca alienarea, in forma ei sentimentalista, poate fi numita "baltire in sentiment". Am fost preocupata o vreme de gasirea unor modalitati potrivite de recuperare a ceea ce mi se pare cel mai mare cost al diviziunii extinse a muncii din modernitate: alienarea omului. Insa am reusit numai sa identific trei modalitati total nepotrivite, dar care se prezinta adesea pe ele insele drept potrivite: intermedierea generata de Stat, de casatoria din pura iubire si de sentiment (alism).Baltirea in ...