Despre miturile fata de invatamantul superior romanesc

Recent a fost dat publicitatii Raportul Comisiei Europene dedicat invatamantului superior: "The European Higher Education Area in 2020. Bologna Process Implementation Report". "Modelul Bologna" din aria europeana a invatamantului superior a fost implementat pana in 2020 in 48 de tari, fiind aplicat astfel si in tari care nu fac parte din Uniunea Europeana.