Despre modele, implicare si rolul Educatiei in evolutia unei comunitati in Platoul BZI LIVE alaturi de doi invitati direct implicati pe aceasta zona

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 10 septembrie 2019, incepand cu ora 15.00 in Studioul BZI LIVE este programata o editie despre modele, implicare si rolul Educatiei in evolutia unei comunitati alaturi de doi invitati direct implicati pe aceasta zona anume profesorul Cristina Vamesu respectiv elevul Teodora Iacob din cadrul Liceului Teoretic Vasile Alecsandri din Iasi. De reamintit ca, luna trecuta, Cristina Vamesu si Alexandru Ursu au organizat expozitia de fotografii "MetamorphosIS - o poveste in imagini". Evenimentul, realizat in parteneriat cu Muzeul Municipal "Regina Maria", si-a propus sa contribuie la informarea si constientizarea populatiei cu privire la beneficiile educatiei si formarii profesionale ...