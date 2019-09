Despre muzica clasica. La BZI LIVE va veni Andrei Popescu un tanar compozitor de muzica clasica. Acesta va discuta despre cum este vazuta muzica clasica in zilele noastre, daca mai este sau nu apreciata, despre colaborari si impedimente - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 13 septembrie 2019, invitatul emisiunii BZI LIVE este Andrei Popescu, un tanar compozitor de muzica clasica. Acesta a studiat timp de 12 ani la liceul National de Arte "Octav Bancila", iar mai apoi a continuat studiile in domeniul muzicii la Universitattea Nationala de Arte "George Enescu". La 16 ani a avut oportunitatea de a compune o lucrare pentru orchestra liceulului mai sus mentionat , lucrare care a fost cantata atat in tara cat si in strainatate. Vom discuta despre premiile pe care le-a obtinut de-a lungul carierei sale, despre situatia compozitorului de muzica clasica, despre oportunitati si impedimente. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari o pot face folosin ...