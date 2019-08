Despre muzica. Yanis Pavel, Ioana Dumbrava si Dan Cojocaru, nume cu rezonanta in lumea muzicala din Romania, vor povesti la BZI LIVE despre colaborarile cu artistii consacrati ai Romaniei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 14 august, incepand cu orele 11:00, invitatii emisiunii BZI LIVE, vor fi Yanis Pavel, Ioana Dumbrava si Dan Cojocaru, trei tinere talente, care, pana la aceasta varsta au cumulat o sumedenie de experiente profesionale. Cei trei tineri fac parte din Academia de Talente "Ella Gondos", unde studiaza canto si pian. Vor fi prezenti in platoul BZI sI vor discuta despre colaborarile pe care le-au avut pana in prezent cu renumiti cantareti ai Romaniei. Cine ii sustine, cum au obtinut aceste colaborari si ce planuri au pentru progresul profesional, vom afla in direct chiar de la acestia, in Maratonul de promovare a tinerilor artisti ieseni. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari o pot face folosind r ...