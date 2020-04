Despre oameni si merite culturale dobrogene

Zilele acestea, Enache Puiu ar fi împlinit 92 de ani.Profesor dăruit elevilor și studenților săi, critic și istoric literar, poet și pasionat bibliofil, Enache Puiu s-a născut în 1928, într-o familie de aromâni din comuna Caramurat, judeţul Caliacra. Absolvent al Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii Bucureşti, promoţia 1950, şi doctor in filologie, profesorul a îndrumat cu har, în aproape 50 de ani de apostolat, generaţii de tineri care îi păstrează și azi o vie amintire.A debutat cu poezie în „Revista literară“ şi în „Naţiunea“ (1947), semnând cu pseudonimul Ştefan Careja. A mai colaborat la „România literară“, „Contemporanul“, „Steaua“, „Tomis“, „Ramuri“, „Orizont“ ş.a.În anul 1975 a publicat cartea „Viaţa şi opera lui Miron Costin“ (Bucureşti, Editura Academiei), lucrare care a fost considerată fundamentală pentru cunoaşterea cronicarului moldovean. De asemenea, a mai semnat „Scriitori şi reviste la Pontul Euxin“ (Constanţa, Editura Ex Ponto, 1997); „Bulevardul Şarpe“ (Poeme, Constanţa, Editura Ex Ponto, 1998); „Lacul laptelui“ (Poeme, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2000), „Istoria literaturii din Dobrogea“, (2005, Ex Ponto, Constanţa). Acestei din urmă lucrare, apărută în anul dispariției autorului, profesorul Nicolae Rotund i-a dedicat, în revista „Ex Ponto”, un articol intitulat „Excesele literaturii regionale”, din care cităm: „Puiu Enache a avut o certă vocație de istoric literar și nici nu i-a lipsit spiritul critic. El și-a trasat și și-a tăiat singur cursul înaintării materiei într-un ritm egal conferit de tehnica și siguranța discursului. Nu este numai o carte tradițională de istorie a literaturii dobrogene, ci un eseu despre istorie, cu reflexe filosofice, al conștiinței, autorul fiind un captiv al propriei imagini pe care și-a făurit-o în timp”.În anul 2017, cotidianul ZIUA de Constanţa omagia memoria poetului, istoricului şi criticului literar Enache Puiu, cu prilejul Zilei Dobrogei, acordându-i, post-mortem, în semn de înaltă prețuire, distincția Meritul Dobrogean.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța