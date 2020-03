Despre pericolul boreout, sindromul plictiselii acute la munca - Interviu

Boreout - sindromul plictiselii acute la munca - apare in cazul angajatilor care nu sunt suficient de stimulati din punct de vedere intelectual la job sau care nu au suficient de lucru ori in cazul celor care simt ca ceea ce fac nu le starneste interesul aproape deloc. Iar in contextul in care multi romani muncesc de acasa in aceasta perioada, pentru a incerca oprirea pandemiei de coronavirus, ar putea aparea simptome ale boreout-ului.