Despre Taina Sfantului Maslu cu parintele Calistrat Chifan, la BZI LIVE. Marele duhovnic va spune cum s-au vindecat bolnavii dupa ce au participat la aceste rugaciuni

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 11 iulie 2019, in studioul BZI LIVE are loc o noua emisiune cu unul dintre cei mai indragiti duhovnici din Romania. Invitatul moderatorului Cristian Hitruc, de la ora 12.30, este parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi, duhovnicul care a reusit sa adune in jurul domniei sale mii si mii de credinciosi atat din tara, cat si din strainatate. De aceasta data, parintele Calistrat va vorbi despre Taina Sfantului Maslu care se savarseste de un sobor de preoti si, alaturi de Sfanta Impartasanie, reprezinta tainele cele mai importante pentru ajutorarea vindecarii celor bolnavi. Cei interesati pot adresa intrebari parintelui Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi si vo ...