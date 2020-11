Despre toleranța și armonie intr-o lume a diversitații și a contrastelor... (Deputat Camelia Gavrila)

„Toleranța este un act de umanitate, pe care trebuie să-l cultivăm și să-l adoptăm fiecare în viața proprie în fiecare zi.” (Audrey Azoulay, directorul general UNESCO)

Astăzi vorbim despre înțelegere, toleranță, acceptare, pentru că data de 16 noiembrie reprezintă un reper cultural important, această zi fiind desemnată drept Ziua Internațională a Toleranței. Filosofia zilei îndeamnă întreaga umanitate spre atitudini pozitive de înțelegere și respect reciproc, spre un dialog constructiv, dinamic între culturi, civilizații și popoare, aflat sub semnul cooperării și al acceptării diferențelor dintre oameni, susține Deputatul Camelia Gavrilă, vicepreședinte al Comisiei de Învățământ, Știință, Tineret și Sport.

”Semnificațiile temei și ale celebrării acestor valori implică, în esență, conștientizarea opiniei publice asupra pericolelor intoleranței, reafirmarea hotărârii de a acționa în favoarea promovării toleranței și educației pentru această deschidere și înțelegere a conceptului, ca urmare a multiplelor atitudini și acțiuni extremiste, la nivel mondial, dominate de violență fizică sau verbală, de sentimente de ură față de semeni.

Momentul simbolic despre care amintim s-a înfăptuit la data de 16 noiembrie 1995, în cadrul Conferinței generale UNESCO de la Paris, context în care statele membre ale organizației au adoptat și un manifest – intitulat sugestiv „Declarația principiilor toleranței”, document enunțat încă din anul 1986, care plasează conceptul de toleranță în sfera valorilor și a principiilor de conduită morală, în complementaritate cu respectul, acceptarea și aprecierea diversității, a bogăției culturale specifice fiecărui stat, fiecărei culturi, a manierelor diferite de exprimare și raportare la universul lumii, pentru că ne referim, în fond, la aspecte profunde ce țin de repere culturale, etnice, confesionale, de sensibilitate artistică și culturală, inerente dimensiunii noastre umane. Adunarea generală ONU, un an mai târziu, a invitat oficial țările membre să se alăture inițiativei și să aducă, an de an, contribuții semnificative acestei zile, prin acțiuni consistente și relevante de promovare a atitudinilor de toleranță și pace, prin programe și proiecte adresate atât instituțiilor de învățământ, cât și publicului larg.

Pentru a înțelege pe deplin simbolistica acestei zile, să ne reamintim semnificațiile conceptului definite și nuanțate în Declarația principiilor toleranței:

v Toleranța reprezintă respectul, acceptarea și aprecierea bogăției și diversității culturilor lumii noastre, a felurilor noastre diferite de expresie. Ea este încurajată prin cunoaștere, deschidere a spiritului, comunicare între culturi, libertate a gândirii, a conștiinței și credinței;

v Toleranța nu este nici concesie, nici condescendență ori indulgență. Toleranța este, mai ales, o atitudine activă generată de recunoașterea drepturilor universale ale persoanei umane și a libertăților fundamentale;

v Toleranța este responsabilitatea care susține drepturile omului, pluralismul (inclusiv pluralismul cultural), democrația și statul de drept;

v În conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranța nu înseamnă nici a tolera nedreptatea socială, nici a renunța la propriile convingeri, nici a face concesii în această privință. Ea semnifică acceptarea faptului că ființele umane, caracterizate în mod diferit, au dreptul la apreciere, la înțelegere din partea comunității, la un trai liniștit.

Din nefericire, lumea în care trăim se confruntă în continuare cu multiple conflicte, tensiuni, uneori războaie, acte de terorism, crime cumplite împotriva umanității, forme de epurare etnică, discriminarea minorităților și a imigranților etc. În consecință această temă complexă și gravă rămâne actuală în universul contemporan… Ca ființe raționale, în ordine morală, filosofică sau politică, avem datoria să oprim aceste atitudini, tendințe sau acțiuni, iar cele mai bune mijloace de care dispunem pentru a realiza acest lucru presupun educația în spiritul valorilor umaniste, abordarea politică responsabilă, dezbaterea publică a subiectului. Susținerea și respectul pentru diversitatea culturală, demersurile complexe pentru o dezvoltare durabilă, asumarea la nivel național și internațional a unor programe consistente și coerente care să promoveze educația pentru toleranță și pace, sunt strategii firești, absolut necesare într-o lume civilizată și responsabilă.

Toleranța este o virtute care face ca pacea să fie posibilă și care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii, depășind tendința izolării între limitele propriilor culturi, prejudecați și stereotipuri spre o firească și metaforică „armonie în diferențe”.”, a spus deputatul într-un comunicat remis redactiei.