Despre una dintre cele mai importante, interesante si ample manifestari internationale culturale la Iasi, in Platoul Studioului BZI LIVE - LIVE VIDEO

emisiune google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 13 mai 2019, incepand cu ora 15.00, in Platoul Studioului BZI LIVE este programata cea de-a 298-a editie dedicata zonei culturale, educationale, istorice. Dialogul va avea in prim-plan una dintre cele mai importante, interesante si ample manifestari internationale culturale derulate la Iasi. Invitat va fi scriitorul si publicistul Adi Cristi, manager al Casei de Cultura a Municipiului Iasi Mihai Ursachi din Copou si coordonatorul celei de-a VI-a editii a Festivalului International "Poezia la Iasi" (FIPI). Evenimentul, organizat in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, Casa de Cultura Mihai Ursachi si Uniunea Scriitorilor din Romania (USR) invita publcul sa participe, in perioada 12 ...