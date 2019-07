Despre unul dintre cele mai spectaculoase evenimente, programat toamna aceasta la Iasi, in Platoul BZI LIVE

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 5 iulie 2019, incepand cu ora 15.00 in lumina reflectoarelor Platoului BZI LIVE se va derula o editie speciala pentru intreaga comunitate locala dar si de impact national. Dialogul i-a avut in prim-plan pe Adi Afteni - coordonatorul Festivalului Teatrelor Independente respectiv personaj implicat in pregatirea unui eveniment spectaculos, programat in luna septembrie a acestui an, pe istorica strada Lapuseanu. Alaturi de acesta va fi invitata si Delia Rosu - PR al Ateneului National din Iasi care va oferi informatii si noutati ce tin de activitatile estivale ale institutiei pe care o reprezinta. Astfel, in Studioul BZI LIVE au fost oferite toate detaliile ce tin de cele doua festivaluri dar si ...