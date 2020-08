Despre viitor: Avem o tara, vom avea niste bani europeni, vin alegeri. Ce facem?

Avem o tara, a sasea ca marime a populatiei si a opta ca marime a teritoriului in Uniunea Europeana (din 27 de state membre). Daca lucrurile ar functiona "normal", ar trebuie sa fim mereu a sasea/a opta forta in uniune, iar daca am fi competitivi, ar trebui sa stam chiar mai bine. Dar noi suntem adesea mai spre coada atunci cand este vorba de lucruri bune in Uniunea Europeana.