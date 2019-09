Destainuiri TERIFIANTE facute de fosta logodnica a olandezului criminal: A fost internat la Psihiatrie

Joop Visscher google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fosta logodnica a cetateanului olandez banuit in cazul crimei din Dambovita sustine ca individul a fost in trecut condamnat la inchisoare si internat pentru tratament psihiatric in legatura cu infractiuni de natura sexuala, informeaza presa locala. Potrivit fostei logodnice a suspectului, care a preferat sa ramana anonima, suspectul in cazul crimei din Dambovita, pe care l-a descris drept fermecator si inteligent, calatorea regulat in Romania. Asemanarea infioratoare dintre fetita ucisa din Gura Sutii si copila din Olanda - FOTO Barbatul, identificat de autoritati drept Johannes Visscher, dar care folosea si diminutivul Joop, lucra la o companie din domeniul IT, a precizat ea. Suspectul s-a sinucis lun ...