Destin crunt in familia Alexandrei Macesanu! Parintii fetei, ingenuncheati de durere: „S-a stins repede”

alexandra macesanu

Familia Alexandrei Macesanu a fost greu incercata de soarta. Anul trecut, tot in luna iulie, o luna fatidica pentru 2 parinti care si-au pierdut fiica si nu mai stiu nimic de ea, tatal Alexandrei Macesanu a mai trecut printr-o durere de nedescris.

Tatal Alexandrei Macesanu si-a pierdut mama anul trecut, in luna iulie, o luna care pare sa fie una blestemata pentru aceasta familie, caci tot in iulie a disparut si Alexandra Macesanu de acasa, iar de atunci, parintii fetei sunt distrusi de durere si nu mai stiu ce sa creada.

Bunica Alexandrei Macesanu a murit subit si nimeni nu a inteles ce s-a intamplat, de fapt, cu aceasta. Potrivit informatiilor oferite de wowbiz.ro, batrana de 61 de ani fusese plecata la muncile campului, atunci cand a intepat-o o insecta si a murit in numai cateva ore. Vecinii familiei Macesanu au declarat pentru sursa citata ca nimeni nu a stiut ce s-a intamplat cu femeia si ca dupa ce a venit acasa de la camp, a inceput sa se simta din ce in ce mai rau, in urma unei intepaturi de insecta.

”Niculina s-a stins repede, in doar cateva zile, dupa ce a fost la camp, la munca, si a fost muscata de o ”goanga”, o insecta, ceva… Femeia s-a simtit rau de cum a venit seara acasa, apoi s-a prapadit repede, saraca, fara sa stie macar de ce”, au povestit vecinii din sat pentru wowbiz.ro.

Alexandra Macesanu a disparut in luna iulie a acestui an

Din luna iulie, parintii Alexandrei Macesanu nu mai stiu nimic de fiica lor. Aceasta a plecat cu ocazia in Caracal, dar de atunci nu s-a mai intors. Ulterior, Gheorghe Dinca a marturisit oamenilor legii ca a rapit-o pe fata, a sechestrat-o si a ucis-o, arzandu-i trupul intr-un butoi din metal. Cu toate acestea, ancheta este inca in desfasurare si la mai bine de 2 luni, oamenii legii nu au avut nicio pista concreta pentru gasirea adevarului in cazul crimelor care au inspaimantat Romania.

