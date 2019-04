Destinatii de relaxare in prima zi de Paste, in asamblul Palas si la Iulius Mall Iasi. Restaurantele si cafenelele vor fi deschise

Iulius Mall Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ansamblul Palas si Iulius Mall Iasi propun, si in acest an, un program special pentru cei care se pregatesc pentru Sarbatorile Pascale sau vor sa se relaxeze in minivacanta ce se apropie, la cafenele sau in spatiile de distractie. Sambata, 27 aprilie 2019, magazinele, cafenelele si restaurantele din ansamblul Palas vor functiona pana la ora 18.00. Duminica, in prima zi de Paste, mall-ul este inchis, insa cei care isi doresc sa se bucure de zilele libere, in compania prietenilor sau a familiei, vor avea numeroase optiuni de recreere in parc. Cafenelele si restaurantele din ansamblul Palas, precum si trambulinele si caruselul venetian, vor fi deschise in intervalul orar 14.00 - 22.00, iar detalii despre ...