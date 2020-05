Destine salvate: Cand tumora cerebrala nu mai este o sentinta, ci sansa la o noua viata

O tumoră cerebrală este un diagnostic dur, care sperie indiferent de vârstă. Dar poate că el șochează cu atât mai mult cu cât pacientul are o viață întreagă înainte. Este cazul lui Ștefan D., care, la vârsta de 33 de ani, a aflat că suferă de un cavernom cerebral îngropat adânc în emisfera dreaptă a creierului. Vestea i-a schimbat viața, i-a șters din minte viitorul. Păstrăm în noi teama că operația pe creier nu este atât salvare, cât compromis în fața morții. Însă avansul tehnologic și măiestria unor medici dedicați vin să ne contrazică cu exemple.

„Totul a început cu o durere foarte mare de cap. Se întâmpla în primăvara lui 2017. În acea perioada mergeam la sală, iar un prieten mi-a spus că ar putea fi vorba de o durere provocată de o mișcare greșită la aparate. Durerea de cap era insuportabilă, până la nivelul la care nu mai puteam funcționa normal; 3 zile nu am fost în stare să merg la muncă. Luam antiinflamatoare însă fără să aibă niciun efect. Pe lângă durerea de cap, aveam amețeli. În cea de a treia zi am mers la Urgențe, în Marea Britanie, unde locuiam în acea perioadă, le-am spus medicilor despre simptome si le-am cerut un scan. Mi-au pus numeroase întrebari, au decis ca nu este cazul să fac investigații imagistice și m-au trimis acasă cu recomandarea să iau în continuare medicamente antiinflamatorii.

În câteva zile durerea a dispărut și circa 2 luni nu am mai avut probleme. Asta până când soția a remarcat că începeam să am, cum spune dl. dr. Grămescu , <>. Timp de câteva secunde rămâneam blocat, nu mai auzeam ce mi se spune, nu răspundeam, mă uitam prin persoana din fața mea fără să o văd, nu știam ce se întâmplă, ca și cum acele momente nu ar fi existat pentru mine. <> au început să se repete la câteva zile. Am ajuns la medic de abia după ce un astfel de episod s-a întâmplat la volan. Din fericire, nu am făcut vreun accident, însă a devenit clar că este o problemă reală”, povestește Ștefan. Acestea au fost primele semne ale unei afecțiuni cerebrale ce a necesitat o intervenție neurochirurgicală dificilă.

Având în spate o istorie de diabet, Ștefan a contactat medicul diabetolog care descoperise boala, care l-a sfătuit să revină în România pentru investigații amănunțite. Prima suspiciune a fost că episoadele de absență ar putea fi determinate de o epilepsie, însă analizele, investigațiile și consultul nerologic au confirmat un alt diagnostic: formațiune tumorală (cavernom) cerebrală temporală dreaptă profundă, cu recomandare de operație pe creier. „Aveam 33 de ani, o soție însărcinată și credeam că mai am zile, poate luni, de trăit. Mi se schimbase viața, nu mai vedeam viitorul, nu mai credeam că există unul”, își amintește tânărul.

La recomandare neurologului, Ștefan a mers la dr. Ovidiu Grămescu, Medic primar Neurochirurgie și Șeful Secției de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Sanador care, după confirmarea diagnosticului, a programat intervenția câteva zile mai târziu. Operația a avut loc în iunie 2017, a durat circa 4 ore și a fost efectuată sub lentila minuțioasă a microscopului operator Zeiss Kinevo 900 – unic în România, echipament chirurgical de calitate superioară, sistem de neuronavigatie și aspirație tumorală.

Medicii au folosit neuronavigația pentru a ajunge la tumora „îngropată” profund în interiorul creierului și și-au folosit toată măiestria pentru a proteja structurile cerebrale care, în cazul unei asemenea intervenții, au un risc mare de afectare. Din echipa medicală Sanador condusă de dr. Ovidiu Grămescu au facut parte Dr. Ionut Florin Luca-Husti, Medic primar Neurochirurgie, Dr. Ioana Gramescu, Medic primar Anestezie și Terapie Intensivă, asistenta Silvia Șarpe, la instrumentar, și o asistentă la anestezie.

Evoluția post operatorie a fost spectaculoasă – în seara aceleiași zile Ștefan s-a ridicat în picioare fără probleme, iar 3 zile mai târziu a plecat acasă, fără a avea vreun deficit neurologic în urma intervenției delicate pe creier.

„M-am trezit la câteva ore după operație și până și dr. Grămescu a fost uimit de faptul că nu aveam nicio problemă, niciun deficit temporar. Pe moment nu realizezi, de abia când revii la viața normală îți dai seama ce s-a întâmplat, conștientizezi că ai avut o operație pe creier și continui să fii un om normal. O lună mai târziu am putut să îmi reiau complet activitatea, ca și cum nici nu s-ar fi întâmplat. În mai puțin de o lună se împlinesc 3 ani de la operație. Acum am un băiețel de 2 ani și 6 luni, iar viața mea este alta. Boala prin care am trecut mi-a schimbat perspectiva asupra vieții. Lecția pe care am învațat-o este că mulți oameni aleargă să devină cineva - și eu am fost unul dintre ei – însă relațiile, prietenii, familia sunt mai importante decât orice”, încheie Ștefan.

Cazul lui Ștefan este dificil, însă nu rar. Succesul unei astfel de intervenții este strâns legat de expertiza medicilor și de aparatura de ultimă generație, ce permite intervenții delicate, cu protejarea țesuturilor sănătoase. În Spitalul Clinic Sanador intervențiile neurochirurgicale sunt efectuate în cadrul unui bloc operator dotat cu instalație care determină instalarea unei suprapresiuni, determinând astfel eliminarea germenilor și implicit lipsă infecțiilor intraspitalicești.

„Totul este important când vine vorba de intervențiile neurochirurgicale. Contează experiența echipei operatorii – zecile de ani de practică, omogenitatea echipei operatorii, dar și tehnologia de ultimă generație din sala de operație. La Sanador folosim, printre altele, microscopul operator Zeiss Kinevo 900 – unic în România, sistem de neuronavigație cerebrală Medtronic, sistem de aspirație cerebrală (CUSA), aparat ce monitorizeaza potențialele nervului facial intraoperator - EMG nerv facial -, util în tumorile de cerebel și trunchi cerebral”, ne arată Dr. Ovidiu Grămescu.