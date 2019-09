Detalii CUTREMURATOARE! Motivul SINUCIDERII afaceristului! Mihai Tibu a fost terorizat de CAMATARI? Marturii INCREDIBILE ale apropiatilor! Atentie! Nume SONORE! FOTO

Mihai Tibu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Dupa moartea afaceristului iesean Mihai Tibu ies la iveala amanunte de-a dreptul socante • Barbatul si-a pus capat zilelor si a lasat un bilet de adio • Totusi, in legatura cu moartea sa exista cateva zvonuri care s-au dovedit a fi intr-un final adevarate • Afacerea lui Tibu a mers o perioada ca pe roate, insa, la un moment dat, acesta a inceput sa imprumute sume mari de bani, garantand pentru ele cu afacerea sa • Totusi, mai multe persoane apropiate spun ca Tibu a imprumutat bani de la camatari, iar in ultima vreme ar fi fost hartuit Soc in lumea afacerilor din Iasi. Mihai Tibu, un afacerist cunoscut din Iasi, a fost gasit marti, pe 10 septembrie, spanzurat intr-o anexa de langa ...