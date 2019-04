DETALII de culise - De ce au fost AMANATE negocierile pentru șefia Parchetului European

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a afirmat miercuri, pentru MEDIAFAX, că negocierile privind poziția de procuror-șef european programate pentru azi nu vor avea loc, atâta timp cât Consiliul UE nu este flexibil. Dacă negocierile nu sunt reluate până în 18 aprilie, ele vor fi amânate până după alegeri.

Citește și: Radu Tudor, dezvăluiri despre finanțarea unor mișcări în prag de alegeri: 'Rusia finanteaza si dirijeaza partidele populiste anti-UE'

"Negocierile privind poziția de procuror-șef european programate pentru astăzi nu vor avea loc. Parlamentul European are o poziție extrem de clară, stabilită ca urmare a unei audieri publice și ca urmare a două rânduri de voturi în două comisii de specialitate. Nu are sens să purtăm negocieri atât timp cât Consiliul UE nu este flexibil. Candidatul susținut de Parlamentul European are toate argumentele în favoarea sa: a fost situată pe primul loc în urma evaluării făcute de comitetul european de experți independenți, a devenit candidatul oficial al Parlamentului European ca urmare a unei audieri publice și a două rânduri de voturi transparente în cele două comisii de specialitate, are sprijinul transpartinic venit din mai multe instituții europene și are opoziția oamenilor certați cu legea. Cu cât oamenii certați cu legea se opun mai mult, cu atât lumea democrată e mai puternic convinsă că este candidatul potrivit", a declarat Siegfried Mureșan, pentru MEDIAFAX.

Siegfried Mureșan susține că negocierile vor fi amânate până după alegerile europarlamentare din 26 mai, dacă reprezentanții Consiliului nu vin la negocieri până în 18 aprilie.

"Negocierile se vor relua când Consiliul va arăta flexibilitate. Menționez că joi, 18 aprilie, Parlamentul European își sistează activitatea, urmând perioada de campanie electorală. Dacă Consiliul nu vine la masa negocierilor până pe 18 aprilie atunci negocierile se vor relua după alegerile europarlamentare. Estimez că, după alegerile europarlamentare, prioritatea politică a Guvernului Franței va fi alta, nu cea de a obține funcția de procuror-șef european. Ca atare, candidatul român va fi într-o poziție mai bună după alegeri", a mai spus eurodeputatul.

Echipa PE și Consiliul UE ar fi trebuit să aibă, miercuri, a patra rundă de negocieri, cu privire la candidații pentru șefia Parchetului European. Consiliul Uniunii Europene a reiterat, săptămâna trecută, susţinerea pentru numirea francezului Jean-Francois Bohnert în funcţia de procuror-şef european, anunţă instituţia, semnalând că negocierile ar putea fi transferate viitoarei legislaturi a Parlamentului European.

În replică, echipa de negociere a Parlamentului European a cerut Consiliului UE, la cea de-a treia rundă de negocieri să nu cedeze în fața presiunilor Guvernului României și să își reconsidere poziția față de candidatul Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european.

În urma unui vot secret, în luna februarie, Comisia LIBE a selectat-o pe Laura Codruţa Kövesi pe primul loc în lista de candidaţi pentru postul de procuror-şef european. Rezultatul a fost: Laura Codruţa Kovesi -26 de voturi, Jean-François Bohnert (Franţa) -22 voturi, iar Andrés Ritter (Germania)- 1 vot. Kovesi a fost preferată anterior şi în Comisia CONT.

În schimb, în urma votului reprezentanţilor permanenţi ai statelor în Consiliul Uniunii Europene, Jean-François Bohnert s-a clasat pe primul loc pe lista pentru desemnarea procurorului-şef european, fiind urmat de Laura Codruţa Kovesi, din România, şi de germanul Andres Ritter.