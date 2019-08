Detalii de ultima ora! Ce le-a spus, anchetatorilor, monstrul din Caracal 

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca a dat detalii anchetatorilor spunandu-i ca i-a fost frica atunci cand Alexandra era in masina sa. Criminalul din Caracal a facut confesiunea mult asteptata. Acesta a declarat ca i-a fost frica atunci cand Alexandra se afla in masina sa si incerca sa bage autoturismul in curtea casei, pentru ca in apropiere erau doua politiste. Iar la acel moment, Alexandra fusese deja batuta si efectiv zacea inconstienta pe bancheta din spate. Acesta a mai povestit, la doua zile dupa ce a fost prins, cum a rapit-o pe Alexandra si cum a bagat-o in curtea casei. „In jurul orei 10.00, am vazut ca fata se afla pe marginea strazii, in comuna Dobrosloveni, judetul Olt. Eu mersesem spre Osica, dar m-am in ...