Detalii despre firma care opereaza microbuzul implicat in accidentul de la Topraisar. Au murit doi oameni

Un accident grav s-a produs pe 15 ianuarie, la intrare în Topraisar, dinspre Amzacea, fiind implicat un microbuz de transport persoane. 20 de persoane au fost rănite şi transportate la spital, iar alte două, printre care şi o minoră, au murit. Autobuzul s-a răsturnat de câteva ori în câmp, aflându-se pe ruta Negru Vodă - Comana - Constanţa. Societatea era acreditată să efectueze transport persoane de mai bine de 10 ani.O cerere interesantă a fost făcută de către Primăria Comana, care cerea schimbarea programului rutei ce trece prin localitatea Tătaru, localitate de unde era tânăra de 17 ani care a murit în accident. Nu au fost sesizări privind supraaglomerarea microbuzului.Consiliul Judeţean Constanţa a răspuns solicitării cotidianului ZIUA de Constanţa privind societatea care se ocupă de ruta respectivă, dar şi alte detalii care ar fi făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte. „În accidentul produs în data de 15 ianuarie 2020 pe DN 38 la intrarea în Topraisar dinspre Amzacea a fost implicat un autoturism de transport public de persoane aparţinând operatorului de transport SC Emanuel Trading SRL”, au transmis reprezentanţii CJC.Operatorul care efectuează traseul unde s-a produs accidentul este acreditat din 2008 şi are toate actele la zi, conform CJC. „Traseul pe care s-a produs nefericitul accident (traseu cod 67) - Constanţa - Comana - Negru Vodă - a fost atribuit, de către Consiliul Judeţean Constanţa, operatorului de transport public de persoane, SC Emanuel Trading SRL, în anul 2008, şi reatribuit în anul 2013. Acesta deţine o licenţă, eliberată de Autoritatea Rutieră Română, valabilă pentru realizarea serviciilor de transport persoane. Conform prevederilor legale în 2019 atribuirea traseelor de transport public de persoane a fost prelungită automat până în 2023. Menţionăm că atribuirea traseelor se face în sistem electronic prin Agenţia pentru Agenda Digitală a României, licenţele fiind eliberate de către Autoritatea Rutieră Română. Consiliul Judeţean Constanţa aprobă, prin hotărâre de consiliu, atribuirea traseului, acest lucru fiind doar o formalitate”, a mai punctat Consiliul Judeţean.Conform conducerii CJC, Primăria Comana a făcut o cerere către CJ pentru schimbarea programului pentru traseul Constanţa - Tătaru - Negru Vodă. Mihaela, tânăra de 17 ani care a murit în accidentul de pe 15 ianuarie, era din localitatea Tătaru, dar s-a urcat într-o cursă de Comana pentru a ajunge la şcoala din municipiul Constanţa. Operatorul mai efectuează transport de persoane şi pe alte trasee: Constanţa - Negru Vodă - Dumbrăveni; Constanţa - Chirnogeni - Negru Vodă; Constanţa - Tătaru - Negru Vodă. Până în acest moment, la Consiliul Judeţean Constanţa nu au existat sesizări/reclamaţii/sancţiuni pe niciunul dintre traseele efectuate de operator în ceea ce priveşte capacitatea de transport.„De altfel, nu au fost sancţionaţi de instituţia noastră pentru niciun fel de abatere. Singurele solicitări cu privire la operator au fost făcute de Primăria Comana (traseu cod 66, Constanţa - Tătaru - Negru Vodă) şi vizau modificarea programului de circulaţie pentru satul Tătaru şi suplimentarea cu o staţie de călători pentru localitatea Pelinu”, au subliniat reprezentanţii CJ.O tânără de 17 ani, Mihaela, se numără printre victimele accidentului rutier grav de la ieşire din Topraisar, unde un microbuz s-a răsturnat. Rudele şi colegii au postat mesaje dureroase. Fata era elevă la Liceul tehnologic „Gheorghe Miron Costin“ din Constanţa şi făcea naveta din comuna de reşedinţă. „Dumnezeu sa te ierte, draga mea! Copil nevinovat”, „Dumnezeu să te odihnească în pace!”, „Condoleanţe Dumnezeu sa o odihnească în pace” sunt doar câteva din mesajele care au împânzit reţelele de socializare.Societatea Emanuel Trading SRL a luat fiinţă în 1994 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social este de 2.500 de lei şi asociaţi sunt, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 20%,, cu o cotă de participare de 20%,, cu o cotă de participare de 20%,, cu o cotă de 20%, şi, cu o cotă de participare de 20%. Toţi cei menţionaţi au şi calitatea de administrator în societate.Activitatea principală a societăţii o reprezintă „Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători”. În anul 2018, firma a avut 15 salariaţi, o cifră de afaceri de 1.425.830 de lei şi un profit de 230.289 lei.Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Constanţa au fost solicitaţi să intervină, în jurul orei 08.50, la un accident rutier care a avut loc pe DN 38, la km 19+500m, în afara localităţii Topraisar, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile meteo nefavorabile, respectiv ceaţă densă şi carosabil umed. În accident a fost implicat un microbuz care efectua curse regulate de transport persoane, pe relaţia Negru Vodă - Constanţa, conducătorul auto pierzând controlul direcţiei de mers şi răsturnându-se în afara părţii carosabile. În urma accidentului rutier, un bărbat şi o femeie au decedat la faţa locului iar 20 de pasageri au fost transportaţi la spital, cu vătămări corporale, pentru îngrijiri medicale.„Astăzi, 15.01.2020, în jurul orei 11.00, am fost informaţi telefonic de către directorul Liceului Tehnologic Gh. Miron Costin Constanţa despre un accident rutier pe drumul Topraisar- Amzacea în care a fost implicat un mijloc de transport în comun. Din datele pe care le avem până în prezent, putem confirma că în microbuzul respectiv se aflau două eleve de clasa a XI-a, navetiste, care se îndreptau spre instituţia de învăţământ pentru a participa la orele de curs. Conform declaraţiilor doamnei director, una dintre eleve a decedat”, a transmis inspectoratul şcolar.„Este un eveniment regretabil şi gândurile noastre se îndreaptă către familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanţe în aceste momente dificile”, a declarat inspectorul şcolar general prof.