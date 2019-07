Detalii despre tragedia din Grecia, oferite de un barbat care se afla in taverna greceasca: ''Au fost clipe de cosmar''

tragedie Grecia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi cetateni romani, o femeie in varsta de 54 de ani si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei. Cei doi turisti romani aflati in vacanta, in Grecia, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul restaurantului in care se aflau s-a prabusit din cauza rafalelor de vant extrem de puternice, fara precedent, dupa cum spun localnicii. Urgia s-a dezlantuit in Grecia! Sase morti, printre care si doi romani - FOTO/ VIDEO Un barbat care se afla in taverna greceasca, in momentul in care acoperisul s-a prabusit ...